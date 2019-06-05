ميرنا وليد - بيروت - لم يحضر الممثل عبدو شاهين سحور شركة الصباح هذا العام معتذرا عن الحضور رغم وجوده في لبنان، وحسب ما ذكرت بعض المصادر أن شاهين لم يكن راضيا عن حضوره هذا العام بمسلسل الهيبة الحصاد وضعف دوره نسبة للمواسم السابقة اضافة الى انه استمر بغيبوبة لحلقات كثيرة الامر الذي جعل حضوره اقل . واختار شاهين ان يحضر سحور شركة ايغل فيلمز رغم انه لم يجمعه بها اي عمل حتى اليوم.
وخلال السحور المذكور وصل عبدو شاهين من دون ان يؤكد حضوره مما اثار اللغط للمكان الذي سيجلس فيه فغضب وحاول الانسحاب ايضا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدو شاهين قاطع الصباح وجامل إيغل فيلمز وغضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.