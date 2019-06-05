عبدو شاهين قاطع الصباح وجامل إيغل فيلمز وغضب

ميرنا وليد - بيروت - لم يحضر الممثل عبدو شاهين سحور شركة الصباح هذا العام معتذرا عن الحضور رغم وجوده في لبنان، وحسب ما ذكرت بعض المصادر أن شاهين لم يكن راضيا عن حضوره هذا العام بمسلسل الهيبة الحصاد وضعف دوره نسبة للمواسم السابقة اضافة الى انه استمر بغيبوبة لحلقات كثيرة الامر الذي جعل حضوره اقل . واختار شاهين ان يحضر سحور شركة ايغل فيلمز رغم انه لم يجمعه بها اي عمل حتى اليوم.

وخلال السحور المذكور وصل عبدو شاهين من دون ان يؤكد حضوره مما اثار اللغط للمكان الذي سيجلس فيه فغضب وحاول الانسحاب ايضا.