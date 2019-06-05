عمرو سعد: "حملة فرعون" نسخة مصرية من "العظماء السبعة".. وهنالك مشاركة لفنانين...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان عمرو سعد، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون"، بأن هذا العمل هو امتداد للثيمة العالمية لنوعية أفلام "العظماء السبعة"، ولكن بروح وأداء مصري، مضيفا أنه مليء بالحركات والأكشن.

وأضاف النجم المصري في تصريحات إعلامية، أنه كان يتمنى تقديم هذه النوعية من الأفلام التي تقدم البطل الشعبي في إطار الأكشن والحركة، مشيرا إلى أن المنتج أحضر فريقا أجنبيا لتدريبهم على مشاهد القتال والأكشن.

وأوضح سعد أنه يحاول في كل عمل جديد تقديم شخصية تختلف عن سابقتها من حيث نوعية الدور والمظهر الخارجي أيضا.

ولفت إلى أن الدور المهم لفنانين أجانب تواجدوا بالفيلم، حيث كان لكل منهم دوره وشخصيته التي تناسبه.