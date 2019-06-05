هيثم سعيد يكشف عن جديده الفني.. وهكذا غازلته زوجته أمام الكاميرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المطرب المصري هيثم سعيد، سر اختفائه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه كان خارج مصر، ولكنه عاد مؤخرًا وأصدر أغنيتين من ألبومه الجديد في يناير وفبراير الماضي هما "عيني" و"500 سكة".

وأضاف سعيد في لقاء خاص مع "فوشيا": "الألبوم سيتم إصداره في شهر يوليو المقبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور"، مبينا أنه استغرق عامين لتحضيره".

وبسؤال زوجته اللبنانية "كايلا" عن الأشياء التي لا تعجبها في هيثم، قالت: "لا أنتقده في أي شيء لأن اختياراته جيدة في كل شيء، ما في أحلى منه في العالم".

وعن طقوس رمضان قالت: "جهزنا خيمة رمضانية في حديقة منزلنا، ولا نخرج كثيرًا، ويطلب مني هيثم عمل المحاشي والملوخية، خاصة أن حماتي تطبخ بشكل رائع".

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وأوضح الفنان الشاب، أنه وزوجته ينتظران مولودهما الثاني، حيث لديهما طفل وحيد اسمه "يوسف"، كما أشارت زوجته إلى أن هيثم "أب رائع وأحلى أب في العالم"، فداعبها الأخير قائلًا: "لو كل الكلام حلو هيقولوا عليكي بتكدبي".

وعن إمكانية دخوله مجال التمثيل، قال هيثم سعيد إنه يحضر لمشروع جديد في لبنان، مشيرًا إلى أنه لم يعرض عليه أي أعمال فنية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "نحضر لأغنية جديدة بمناسبة فوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية، أنا زملكاوي صميم وهو يجري في دمي، مع احترامي للنادي الأهلي".