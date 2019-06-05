شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة هدى سلطان.. تعرف على مسسلسلاتها النادرة للتليفزيون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 5 يونيو ، تحل الذكرى الـ 13 لوفاة النجمة الراحلة هدى سلطان، التي رحلت عن عالمنا إثر صراع مع مرض سرطان الرئة في عام 2006 ، لذلك إحياء لذكرى وفاتها نرصد بالتفاصيل أشهر المسلسلات والأعمال التليفزيونية التي قدمتها هدى سلطان على النحو التالى :

1 - السهرة الدرامية أم مثالية 1981 :

بطولة كل من " هدى سلطان ، معالى زايد ، آثار الحكيم ، ممدوح عبد العليم ، محمود الجندى ، سامح الصريطى ، تهانى راشد " ، قصة وسيناريو وحوار وفية خيرى ، إخراج إنعام محمد على ، ليست مسلسل ولكن سهرة درامية مدتها ساعتان ، في هذه المدة البسيطة استطاعت هدى سلطان تجسيد دور الأم بجدارة وأثنى عليها جميع الجمهور والنقاد ، حيث لعبت هدى سلطان دور " رقية " أم ل 3 أبناء فتاتين وشاب بعد وفاة زوجها تعمل خادمة في مدرسة من أجل توفير العيش لهم وتضحى من اجلهم لدرجة انه في حفل الأم المثالية التي رشحها لها جميع من حولها لتقدير مجهوداتها لم تذهب إاليها من أجل إبنها المدلل المتعالى ! ، وهذه السهرة الدرامية البسيطة أصبحت أيقونة التليفزيون المصرى خصوصاً في عيد الأم يتم عرضها على جميع القنوات .

2 - جزءين من ثلاثية نجيب محفوظ " بين القصرين " 1987 ، " قصر الشوق " 1988 :

بين القصرين ، قصر الشوق ، بطولة كلاً من : محمود مرسى ، هدى سلطان ، معالى زايد ، صلاح السعدنى ، تيسير فهمى ، مديحة حمدى ، قصة نجيب محفوظ ، سيناريو وحوار محسن زايد ، إخراج يوسف مرزوق ، جسدت هدى سلطان دور " أمينة ".

3 - مسلسل حتى لا يختنق الحب 1983 :

بطولة كل من " هدى سلطان ، عبد المنعم إبراهيم ، إلهام شاهين ، آثار الحكيم ، خالد زكى ، ممدوح وافى ، سامح الصريطى " ، قصة وسيناريو وحوار فتحية العسال ، إخراج إنعام محمد على ، لعبت هدى سلطان دور الأم التي تعمل كممرضة وتضحى بحبها ل عبد المنعم إبراهيم من أجل أبنائها الغير بارين بها ، وأستطاعت هدى سلطان سرقة قلوب المشاهدين مع كسب تعاطفهم معها بعد هذا المسلسل ، لتثبت هدى سلطان قدراتها التمثيلية الجيدة أكثر فاكثر .

4 - مسلسل عطفة خوخة 1983 :

بطولة كل من " هدى سلطان ، حسين فهمى ، ليلى علوى ، أبو بكر عزت ، فاروق الفيشاوى ، معالى زايد " ، قصة محمد جلال ، إخراج أحمد طنطاوى ، جسد هذا المسلسل الحياة الأجتماعية في الحارة الشعبية بشكل أوسع ، ليتمكن من إبراز دور وشخصية هدى سلطان كسيدة من سكان الحارة ، لتتفوق على نفسها في تأدية هذا الدور .

5 - مسلسل الغربان 1984 :

بطولة كلاً من " هدى سلطان ، ليلى حمادة ، أشرف عبد الغفور ، جورج سيدهم " ، قصة محمد عزيز ، إخراج كمال الشامى ، جسدت هدى سلطان ف هذا المسلسل شخصية فلاحة صعيدية ، مع تقمصها لعيش حياة الريف المصرى ، لتبهر هدى سلطان كل من شاهد هذا المسلسل .

6- مسلسل نجم الموسم 1977 :

بطولة كلاً من " هدى سلطان ، محمد رضا ، نسرين ، عبد الله فرغلى ، نجاح الموجى " ، تأليف عبد الرحمن فهمى ، إخراج محمد فاضل ، لعبد هدى سلطان دور المعلمة التي تسكن في الحارة الشعبية وتحب " حنفى الونش " الفتوة البلطجى ، والتي تدافع عنه وتحميه من الشرطة ، ويعتبر هذا المسلسل التجربة الأولى للفنانة هدى سلطان والظهور الأول لها على شاشة التليفزيون .

7 - مسلسل دموع الشموع 1994 :

بطولة كلاً من " شكرى سرحان ، هدى سلطان ، تحية كاريوكا ، إخراج رائد لبيب ، جسدت هدى سلطان دور الام والمعلمة ، لتنجح في تقديم شخصيتين مختلفتين على حدى الأم والمعلمة .

8 - مسلسل أيام حلوة مرة 1986 :

بطولة كلاً من " هدى سلطان ، أحمد عبد العزيز ، ماجدة زكى ، هالة صدقى ، عبد الرحمن أبو زهرة " ، قصة محمد كامل عبد السلام ، سيناريو وحوار مهدى يوسف ، إخراج حسيب يوسف ، وهو أول مسلسل كوميدى إجتماعى تقدمه هدى سلطان ، يدور حول الأبناء من جيل الشباب وما يتوجب على الآباء من القيام به تجاههم ، لتجسد هدى سلطان دور الأم المرحة بحرفية شديدة .

9 - مسلسل عطشان يا صبايا 1986 :

بطولة كلاً من " هدى سلطان ، حسن يوسف ، نورا ، سهير المرشدى ، هادى الجيار " ، وهو مسلسل اجتماعى وطنى يدور حول أحداث الاحتلال الانجليزى في فترة 1916 ، لتجسد هدى سلطان فيه دور الام الفلاحة التي يسافر إبنها الى القاهرة بحثاً عن مصدر رزق لهما .

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10- مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق 2002 :

بطولة كلاً من " هدى سلطان ، فتحى عبد الوهاب ، نورهان ، خالد زكى " ، إخراج هانى إسماعيل ، على الرغم من أن هدى سلطان جسدت مشاهد قليلة فقط في هذا المسلسل إلا أنها استطاعت تقمص شخصية أم الشهيد حيث توفى لها الأبن الأكبر في حرب الاستنزاف ، ثم أستشهد إبنها الثانى مصطفى في حرب أكتوبر ، لتوصل هدى سلطان مدى معاناة الأمهات اللاتى يفقدن أبنائهم في القوات المسلحة .

11 - مسلسل الوتد 1996 :

بطولة كل من " هدى سلطان ، يوسف شعبان ، حنان ترك ، فادية عبد الغنى ، عبد الله محمود ، قصة خيرى شلبى ، إخراج أحمد النحاس ، يعتبر هذا المسلسل أيقونة من أيقونات التليفزيون المصرى حيث اشتهرت هدى سلطان بشخصية " فاطمة تعلبة " ، الفلاحة القوية الصلبة التي تعيش في الريف المصرى مع بناتها و أبنائها وزوجاتهم ، والتي تغرس فيهم القيم الحميدة وتعلمهم أن يرعون بعضهم البعض لتتوفى فاطمة تعلبة في آخر حلقات المسلسل وأبنائها حولها في مشهد ابكى الملايين .

12 - مسلسل بنات الأصول 1988 :

بطولة كل من " هدى سلطان ، يحيى شاهين ، كمال الشناوى ، حمدى غيث ، ليلى علوى ، عماد رشاد ، إبراهيم يسرى " ، جسدت فيه هدى سلطان دور الام أيضاً .

13 - مسلسل لا يا إبنتى العزيزة 1979 :

بطولة كل من " عبد المنعم مدبولى ، هدى سلطان ، هالة صدقى ، مى عبد النبى ، عماد رشاد " تأليف يوسف فرنسيس ، إخراج نور الدمرداش ، جسدت هدى سلطان في هذا المسلسل دور الام المضحية المتزوجة من رجل بسيط .

14 - مسلسل قبل الضياع :

بطولة كل من " هدى سلطان ، صلاح ذو الفقار ، سلوى محمد على ، صفاء السبع " ، قصة محمد عزيز ، إخراج كمال الشامى .

15 - مسلسل الضياع :

بطولة " هدى سلطان ، كمال الشناوى ، محمود الجندى ، ليلى علوى ، سامح الصريطى ، " ، قصة د/ رفيق الصبان ، سيناريو فوزى العمرى ، إخراج تيسير عبود .

16 - مسلسل وداعاً يا ربيع العمر 1991 :

بطولة " هدى سلطان ، عبد المنعم مدبولى ، مديحة يسرى ، كمال الشناوى ، دلال عبد العزيز " ، قصة وسيناريو وحوار عصام الجمبلاطى ، إخراج علية ياسين .

17 - مسلسل للثروة حسابات أخرى 2005 :

18 - مسلسل سلالة عابد المنشاوى 2005 :

19 – مسلسل الليل وآخرة 2004 :



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وداعا ياربيع العمر

