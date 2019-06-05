شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تربعها على عرش أغنى مطربات العالم.. ريهانا تستأجر جزيرة بـ20 ألف يورو لليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مقربة من المغنية العالمية ريهانا أنها انتقلت للعيش فى إحدى الجزر الساحلية الفترة الأخيرة للتركيز على إنتاج ألبومها التاسع الجديد الذى طال انتظاره.

ووفقاً لجريدة The Mirror فإن المغنية العالمية اختارت جزيرة Osea الخلابة التى تقع بالقرب من المياه السوداء فى بريطانيا، لقضاء فترة للتركيز فى تسجيل أغانى ألبومها الجديدة، كما أنها دعت أسرتها للتواجد معها فى تلك الفترة التى تعتكف فيها بصحبة مساعديها.

وأوضح الصحيفة الإنجليزي، فى تقريرها، أن ريهانا قامت باستئجار الجزيرة بالكامل التى تبلغ مساحتها 380 فدانا، بمبلغ 20 ألف يورو فى اليوم الواحد، لفترة زمنية لم يتم الكشف عنها، بالإضافة إلى استئجار الكثير من معدات الاستوديو لتسجيل الأغانى.

وأضافت الصحيفة أن الجزيرة التى قامت باستئجارها ريهانا مملوكة للمنتج الموسيقي الشهير نايجل فريدا، والتى تتمتع بالهدوء والمناظر الخلابة، بالإضافة إلى انعدام فرص الإزعاج بجوارها لان الجزيرة لا يمكن الوصول إليها إلا مرتين خلال اليوم بسبب عوامل المد والجزر.

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View this post on Instagram 🏝 A post shared by Osea Island (@oseaislanduk) on Aug 16, 2018 at 3:25am PDT A post shared by Osea Island (@oseaislanduk) onAug 16, 2018 at 3:25am PDT

وتربعت ريهانا منذ أيام على عرش أغنى مطربات العالم بثروة بلغت 600 مليون دولار بعد اهتمامها الفترة الأخيرة بخطوط الموضة والملابس، وفقاً للتقرير الذى اصدرته صحيفة فوريس.