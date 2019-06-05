شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بلاك تيما تطرح أغنية "لون الكاكاو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت فرقة بلاك تيما أغنية جديدة بعنوان "لون الكاكاو"، والتى تحمل اسم الألبوم الجديد لهم تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، من كلمات منتصر حجازى، كلمات الراب محمد عبده، ألحان محمد عبده، توزيع هانى ربيع.
ويضم الميني ألبوم 5 أغان متنوعة، ويعد نقلة موسيقية لـ"بلاك تيما"، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح.
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