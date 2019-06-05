شكرا لقرائتكم خبر عن ورحل "نجم" الكوميديا وماكينة الإيفيهات التلقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا ذكر اسم الفنان محمد نجم أو جاءت سيرته يتبادر إلي أذهاننا جميعا جملته الشهيرة " شفيق يا راجل .. شفيق اللي كان لما يعطش يشرب " التي قالها للفنان حسن عابدين في مسرحيته الشهيرة " عش المجانين " فقد تحولت تلك الجملة لعلامة تجارية كوميدية خاصة بمحمد نجم بل ان مجرد ذكر الجملة يستدعي أمامنا الفنان الراحل بأدائه وحركاته التي اضحكتنا كثيرا .

محمد نجم قدم مسرحيات كثيرة جدا تجاوزت الـ 40 عملا مسرحيا وهو بالمناسبة عدد كبير فهناك نجوم كبار لم يتجاوز عدد الاعمال المسرحية التي قدموها الـ 7 مسرحيات ولكن نجم عشق المسرح وأحبه ولم يميل للسينما أو الدراما التليفزيونية.

جملته الشهيرة " شفيق يا راجل " علامة تجارية كوميدية يعرفها العالم العربي كله كانت فاتحة خير عليه أسس بعدها فرقته ومسرحه والكوميديا التي يقدمها لا مثيل لها



محمد نجم هو نجم الارتجال

محمد نجم هو "نجم" الكوميديا الطبيعية فكل مسرحياته التي قدمها كان له إضافة كبيرة عليها من تلقائيته في الكوميديا التي لا مثيل لها والتي تعلمها من استاذه الفنان عبد المنعم مدبولي ولو أحضرنا النصوص المسرحية لهذه الأعمال سنجدها لا تمثل ربع العمل المسرحي الذي يقدمه نجم فهو كانت له مدرسة في الكوميديا وفي صناعة الإفيه وكان " ماكينة " إفيهات كما هو معروف عنه في المسرح ويعرف كيف يضحك الجمهور بارتجالاته.

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محمد نجم قدم أعمالا سينمائية وأخري تليفزيونية لكنه عشق المسرح فأخلص له وكانت له مدرسته في المسرح وفرقته المعروفة بفرقة نجم ومسرحه المعروف بمسرح نجم والذي كان في فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حتي نهايتها قبلة السائح العربي.

محمد نجم خرج من مسرحه عدد كبير من النجوم الشباب بالإضافة لكونه كان مهتما دائما بمشاركة نجوم كبار معه وهو نفسه كان دائما يطعم مسرحه بهؤلاء النجوم ومنهم مثلا الراحل توفيق الدقن وعبد المنعم مدبولي ومحمد صبحي ومحمد رضا وعلي الشريف وعقيلة راتب وسعيد عبد الغني وأحمد راتب وحسن مصطفي وليلي علوي وغيرهم الكثير من نجوم الفن الذين شاركوه أعماله الكوميدية .

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نجم كان يمتلك كاريزما مختلفة ونبرة صوت متميزة وتلقائية تخرج منه بكل بساطة وخفة وستظل أعماله محفورة في أذهان الجمهورومن أبرز أعماله المسرحية غير " عش المجانين : "الأونطجي، زوجة واحدة تكفي، الواد النمس، اعقل يا مجنون، المشاكس، دول عصابة يا بابا، وواحد لمون والتاني مجنون" أما أبرز أعماله السينمائية وهي قليلة "مولد يا دنيا وأبدا لن أعود و احترسى من الرجال يا ماما، وحكايتي مع الزمان، وقمر الزمان" ومن أبرز مسلسلاته "خرج ولم يعد، وغابة من الأسمنت، وياسين في مستشفى المجانين وزيزو 900" .