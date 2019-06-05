شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ناعية محمد نجم: الله يتقبلك فى جناته.. كنت بحبك قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنان الراحل محمد نجم، الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد نشرها صورة له على حسابها الشخصى وعلقت: "الله يتقبلك فى جناته يا نجم، كنت بحبك قوى".

وكان الفنان الكوميدى محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى، دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقى، وشيعت جنازته اليوم الأربعاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين.

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يذكر أن الراحل محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.



