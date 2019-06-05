شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مايكل جاكسون تدافع عن نفسها بعد اتهامها بتعاطى الماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت باريس مايكل جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل، لانتقادات من قبل شخص عبر حسابها الشخصى، والذى اتهمها بتعاطى مخدرات الماريجوانا، ووصفها بالمدمنة، قائلا: "والدك لن يكون راضيا عن تعاطيكى لتلك المخدرات".

وردت ابنة ملك البوب الراحل فى تغريدة لها تعليقا على الهجوم قائلة: "إنها نباتات عضوية طبية لديها استخدامات علاجية كثيرة وقانونية في المكان الذي أعيش فيه، إنها تستخدم لعلاج الكثير من الناس الذين يعانون حول العالم".

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تعليق الشخص على باريس جاكسون

وفى سياق متصل، تعرض المغنى الراحل مايكل جاكسون، ملك موسيقى البوب، الفترة الماضية للكثير من الانتقادات بعد عرض الفيلم الوثائقى Leaving Neverland الذى اتهمه بالتحرش بالأطفال فى نهاية فترة التسعينيات داخل مزرعته فى النيفرلاند.



رد باريس جاكسون على الانتقادات

الفيلم التسجيلى "Leaving Neverland" أثار جدلًا كبيرًا، حيث يسرد الفيلم حياة نجم البوب الجنسية، ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهما جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضًا على محتوى الفيلم الذى ستقوم بعرضه شبكة قنوات HBO التليفزيونية.