شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد حماقى يتوجه للسعودية لإحياء حفل غنائى هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه النجم محمد حماقى إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لإحياء حفل غنائى كبير هناك، وتحديدا بالدمام، فى اطار الحفلات التى تقيمها المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الفطر.

ونشر حماقى عبر حسابه على انستجرام فيديو مع فرقته وفريق عمله أثناء توجدهم بالطيارة لتهنئة جمهوره بمناسبة عيد الفطر، وقال "متوجهين للملكة العربية السعودية فى الدمام .. وكل سنة وانتوا طيبين"

ويحيي حماقى حفلا ثانيا في مدينة جدة؛ وذلك يوم 15 يونيو الجارى، ويقدم حماقي، خلال الحفلين، باقة من من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى، والتي تلاقى تفاعلا من كل محبيه وعشاقه من بينها: "أعمل إيه، ناويها، كل يوم من ده، صور، أدام الناس" ، وغيرها من الأغانى.

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كان حماقي قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.