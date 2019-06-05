فيديو| تامر حسني يروج لحفله غدا بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يدعو جمهوره لحضور حفله غدًا، بالإمارات.

وعلق تامر على الفيديو قائلا: "كل سنة وإنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب، أنا لسه واصل حالا دبي، ومستنيكم بكرة إن شاء الله في أوبرا دبي، عشان نحتفل مع بعض".

ويشار إلى أن الفنان تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في "ليالي العاصمة" يوم 7 يونيو الجاري في منطقة التجمع الأول، بالقاهرة.