حسن الشافعي ينعي شهداء كمين العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الملحن والموزع المصري حسن الشافعي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.

وكتب حسن تغريدة قائلًا: "‏‏‏‏‏‏رحم الله شهداء الوطن‎، العريش".

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وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.

وأكدت الداخلية، في بيان لها، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.