عمر متولي ينعى محمد نجم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان عمر مصطفى متولي، الفنان الكبير محمد نجم، الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ75 عاما.
وكتب عمر تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الأستاذ محمد نجم، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
يذكر أن الفنان الراحل محمد نجم شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية من أبرزها "أبدًا لن أعود"، "كيف تخسر مليون جنيه"، "حياة خطرة"، "حكايتي مع الزمان".
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