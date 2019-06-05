محمد عبدالرحمن ينعي الفنان محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان محمد عبدالرحمن​ نجم مسرح مصر، الفنان الكبير محمد نجم، والذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 75 عاما. وكتب محمد عبدالرحمن تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحِم الله الفنان الكبير ‎محمد نجم وأسكنه فسيح جناته". اقرأ أيضًا.. هناء ثروت اعتزلت على "يديه" واتهم أحمد آدم بتقليده.. مواقف في مشوار محمد نجم

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