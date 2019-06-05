أحمد السعدني ناعيًا شهداء العريش: "عيدكم في الجنة يا أبطال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد السعدنى، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.

وكتب السعدني: "‏‏‏رحم الله أبناء مصر شهداء الوطن عيدكم في الجنة يا أبطال".

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وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.

وأكدت الداخلية، في بيان لها، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.