شيرين تنعي شهداء العريش: "ربنا يرزقنا الشهادة زيهم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر":، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش بالعريش.
وكتبت شيرين تغريدة عبر حسابها: "ربنا يرحم شهداء العريش اللي استشهدوا في أيام مفترجة ويصبر أهاليهم ويرزقنا الشهادة زيهم".
وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.
وأكدت الداخلية، في بيان لها، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.
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