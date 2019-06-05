شيرين تنعي شهداء العريش: "ربنا يرزقنا الشهادة زيهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر":، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش بالعريش.

وكتبت شيرين تغريدة عبر حسابها: "ربنا يرحم شهداء العريش اللي استشهدوا في أيام مفترجة ويصبر أهاليهم ويرزقنا الشهادة زيهم".

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وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بالعريش.

وأكدت الداخلية، في بيان لها، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.