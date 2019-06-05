درة تستعيد ذكريات "كان" وتكشف عن جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة التونسية درة، جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونشرت مجموعة صور لها من جلسة تصوير.
واستعادت درة ذكريات مشاركتها في الدورة الأخير لمهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، وعلقت: "عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبروك، عيد مليء بالمحبة والسلام".
يذكر أن آخر أعمال درة مسلسل "نسر الصعيد"، الذي عرض العام الماضي، بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، سيد رجب، ومن إخراج ياسر سامي.
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