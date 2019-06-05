“رابح صقر” ينشر “شاريك” أحدث أغانيه على “يوتيوب” .. من كلمات “واحد “وألحان الفنان “سهم” ومتابعيه...

أصدر الفنان رابح صقر أغنية جديدة تحت عنوان “شاريك” أول أيام عيد الفطر المبارك وتأتي مدخل كلمات الأغنية “ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ .. ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ .. ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﻴﺮﻩ .. ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ ..ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ”. وتأتي الأغنية الجديدة للفنان “رابح صقر” من ألحان “سهم” وكلمات الشاعر”واحد” ، وقد حصدت أحدث أغاني “صقر” منذ نشرها اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الإجتماعي “يوتيوب” 63,710 الف مشاهدة.

وتفاعل محبي الفنان “رابح ضقر” على أغنيته الجديدة حيث قالت المغردة “ندى” * اذا مو احلى شيء شفته اليوم * ايش هالروعة يابو صقر”. بينما علق “تركي” قائلاً: “هلا ياكبييييييييييير الحين بدأ العيد الحقيقي”، وقال “بندر إبراهيم” في تغريدة له :”نهنيء انفسنا فيك يابو صقر عندما يجتمع الصقر بالسهم يكون للبداع عنوان”. وأبدى “لؤي وديع” أحد محبي “رابح” بإعجابه بأحدث أغانيه قائلاً: “الله عليك ياكبير يامعلم اهل الفن الفن ياعالمي ياكل ناسي وكوني اموت فيك وفرق لامت دونك”.