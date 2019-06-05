جاي زي أول نجم هيب هوب يتصدر قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص

أصبح المغني الأمريكي “جاي زي” زوج النجمة “بيونسيه”، أول نجم هيب هوب يتصدر قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص. بمزيج من الشركات والأغاني الناجحة والاستثمارات والممتلكات العقارية، جمع “جاي زي” ثروة هائلة تقدر بمليار دولار جعلته يتصدر قائمة فوربس. ووفقًا لما كشفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعد “جي زي” واحدًا من بين القليل من الفنانين الذين يمتلكون المليارات، وأول نجم هيب هوب يحصل على لقب ملياردير. وكشفت “فوربس” عن بعض تفاصيل ثروة “جي زي”، مثل مجموعته الفنية التي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، وممتلكاته العقارية البالغة 50 مليون دولار، فضلًا عن 220 مليون دولار نقدًا واستثمارات، وأيضًا كاتالوج ألبومات نادرة بقيمة 75 مليون دولار، وشركاته التي يبلغ مجموع قيمتها 175 مليون دولار.

وأشاد المنتج الموسيقي “سويز بيتز” بـ “جاي زي”، خاصة فيما يتعلق بإنشائه علامات تجارية خاصة به مثل Armand de Brignac و D’Ussé، بدلًا من ترويجه لعلامات أخرى. وإضافة إلى ذلك، لا نتجاهل ثروة زوجته “كوين بي”، ففي عام 2018، بلغ إجمالي ثروة “بيونسيه” أكثر من 350 مليون دولار.