بالصور.. نجوم الفن ينعون محمد نجم

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني النجم الراحل محمد نجم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.

وجاء في أول تلك القائمة النجم خالد الصاوي، حيث نشر صورة للنجم الراحل محمد نجم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علق كاتبا: "إنا لله وإنا إليه راجعون فقد فن الكوميديا أحد أهم رموزه الفنان الكبير الأستاذ محمد نجم.

نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة نسألكم الدعاء والفاتحة".

ونعى النجم محمد رمضان أيضاً الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونعي أيضاً النجم محمد إمام الفنان محمد نجم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء لله في وفاة الأستاذ محمد نجم".

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نعت الإعلامية إسعاد يونس النجم محمد نجم عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "الله يتقبلك في جناته يا نجم، كنت بحبك قوي".

ومن ناحيتها نعت النجمة إيمي طلعت زكريا الفنان محمد نجم بكلمات مؤثرة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتبة: "لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه ويرحمنا جميعا".

وجاءت في آخر القائمة النجمة سما المصري حيث نعته أيضاً بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية بموقع

تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الله يرحمه ويثبته عند السؤال ياما ضحكنا....هو ايه النهارده؟؟ كل الاخبار مش حلوه ليه؟؟....ربنا يرحمنا جميعا احياء واموات يارب".