شاهد..حماقي يهنئ جمهوره بعيد الفطر من السعودية

هنأ النجم محمد حماقي جمهوره بعيد الفطر المبارك، على طريقته الخاصة، حيث طرح فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله مع فريق عمله متوجهاٌ التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله مع فريق عمله متوجهاٌإلي المملكة العربية السعودية يذكر أن النجم محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بمدينة الدمام في السعودية، وذلك ضمن مجموعة من حفلات عيد الفطر.

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