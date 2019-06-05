طرح نجم الراب العالمي تايجا أحدث كليباته بعنوان "haute"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يتعاون معه النجم العالمي كريس براون. "يوتيوب"، كما يتعاون معه النجم العالمي كريس براون. يذكر أن الفنان العالمي تايجا يستعد لطرح ألبومه بعنوان "Legendary"، و من المقرر أن يتم طرحه يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تايجا يطرح أحدث كليباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.