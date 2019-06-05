كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر تسجيل صوتي.. رسالة حب من مصطفى شعبان لـ جمهوره وفريق عمل "أبو جبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النجم مصطفى شعبان على توجيه رسالة صوتية عبر السوشيال ميديا الخاصة به مهنأ جمهوره بعيد الفطر، وموجها له الشكر على التفاعل خلال شهر رمضان والمتابعة الجيدة لمسلسل "أبو جبل".

كما وجه النجم شكره وتقديره لفريق عمل مسلسله وخص الممثلين أمام الكاميرا والفنيين خلف الكاميرا الذين لم يرهم المشاهدين ولكنهم بذلوا مجهودا كبيرا وهنا النجم الجميع بعيد الفطر.