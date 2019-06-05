محبو الممثل محمد نجم يوارونه الثرى في يوم العيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيعت، الأربعاء، جنازة الفنان المصري الكبير محمد نجم الذي وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة منذ يومين.





وحرص الفنانتان شيرين ووفاء عامر وكذلك الإعلامي محمد الغيطي على حضور الجنازة التي خرجت من مسجد مصطفى محمود بالجيزة.





وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي قال إن المبدع الكبير محمد نجم توفي في أحد مستشفيات حيّ الدقي بعد فترة قصيرة من العلاج، مضيفاً أن حالته الصحية كانت سيئة.





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والفنان محمد نجم اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض، وُلِد عام 1944 في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.





واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية خصوصاً المسرحية، إذ تفوّق في الفنّ الرابع إلى درجة أنه أنشأ فرقةً مسرحيةً ومسرحاً باسمه.



