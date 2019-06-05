هكذا ودّعت داليدا خليل الجمهور مع اختتام رحلة أسود

بعد شهر كامل من المنافسة الرمضانيّة، انتهت رحلة الممثلة اللبنانية داليدا خليل في مسلسل “أسود” كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي، انتاج ايغل فيلمز ويضم الى جانب داليدا نخبة من نجوم الدراما منهم باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم.

وإتخذت داليدا من حسابها على تويتر منبراً لتصرّح “اليوم تنتهي رحلة #أسود وفيها محبة الناس وثقتهم التي اقدرها واضعها وساماً على مسيرتي الفنية … شكر كبير للصحافيين والجمهور عالدعم المتواصل … شكرًا ايغل فيلمز”.

وختمت قائلة: “على أمل اللقاء في عمل فني جديد بنفس الجودة والفن والاداء النابع من القلب”.

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من جهة أخرى، تسافر داليدا خليل الى الامارات بعد فترة الأعياد لاستكمال تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي “بعد الخميس” والذي تنتجه شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني تحت ادارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر.

وعلمنا ان داليدا لا زال امامها ثلاثة أيام من التصوير وتنتهي من الفيلم بالكامل حيث تجسد شخصية “سارة” في الفيلم.

ويضم الفيلم لأول مرة عربيًا نخبة من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والسعودية والامارات ولبنان وسورية.. فيما يحضر الغناء في الفيلم ولأول مرة وبصوت المطرب العراقي محمود تركي.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة نجوم الكوميديا العرب فمن لبنان داليدا خليل، من مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم. ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي ومن وجيهان أنور ومن سورية بسام علي.