لورا خليل الى سويسرا لاحياء عيد الفطر السعيد

تحيي النّجمة لورا خليل بمناسبة عيد الفطر السّعيد مساء السّبت في الثّامن من الشّهر الحالي، حفلّا فنّيًّا في ليالي العرب زيورخ سويسرا.

على صعيدٍ آخر تستعد خليل لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “شوفو حبيبي” عبر طريقة الفيديو كليب تحت إشراف شحادة حلّوم (حلّوم استديو كندا) الأغنية من كلمات مصطفى زمزم، توزيع موسيقي وتسجيل ناصر الأسعد، ميكس ياسر أنور ماسترينغ Abbyroad – London – Miles showel.