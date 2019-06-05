حسين الجسمى يطرح أغنيتين جديدتين بمناسبة عيد الفطر

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنيتين جديدتين بمناسبة عيد الفطر، وحملت الأغنية الأولى عنوان "عيدك بلمبارك" كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع موسيقى زيد عادل، ومكساج وماستر المهندس جاسم محمد.

أما الأغنية الثانية فحملت عنوان "بوجه السنين" وتعاون فيها الجسمي مع الشاعرة أمنيات"، وألحان بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، ومكساج وماستر صهيب العوضي، وتحمل أسلوبا غنائيا مختلفا في الكلمة واللحن والتوزيع والأداء.

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