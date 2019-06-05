محمد رمضان يستعرض أغنية جديدة بسيارته الفارهة

نشرالنجم محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" وهو يستقل سيارته "الامبورغيني" وفي خلفيته مقطع صغير من الأغنية وعلق عليه قائلا: "بعد كليب أقوى كارت، ونمبر وان، والملك، وجيشنا صعب، ومافيا، والقمر، واللهو الخفي، إنتظروا كليب، بابا قريبًا”.

ويستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أغنياته المصورة الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة بعنوان "بابا"، وعلّق "ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس مثلًا ڤيرس وبووم وغيرهم ماتعملهومش كليبات علشان كدة ماكتبتهمش".

ويشارك محمد رمضان في المارثون الرمضان بمسلسل "زلزال" ويشارك في بطولته كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهني، حسام داغر، أحمد صيام، سامي عبد الحليم، محمود حجازي، محمد سليمان، تامر ضيائي مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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