صنّاع "كازابلانكا" يحتفلون ببدء عرضه بحضور النجوم

احتفل صناع فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، بعرض العمل داخل إحدى سينمات التجمع الخامس، بحضور المنتج وليد منصور، والمؤلف هشام هلال، وفريق عمل الإنتاج والإخراج والتصوير، وعدد من الصحافيين والأصدقاء المقربين من نجوم الفن استعدادا لطرحه في موسم عيد الفطر للجمهور.

وحرص على الحضور لتهنئة صناع الفيلم عدد من النجوم منهم خالد الصاوي، وحرمه مي، وماجد المصري، ونجليه آدم، والمخرج أحمد المصري، والمطرب مصطفى حجاج، والمنتج هاني محروس، وحرمه، وراندا البحيري، وجيهان خليل ورنا سماحة، وإبراهيم السمان بطل "كريزي تاكسي"، ووائل عبدالعزيز، ونسرين نوبير، ملكة جمال العرب وغيرهم ممن تبادلوا التهاني مع وليد منصور، والقائمين على العمل، ويتم الاحتفال الرسمي بطرحه في أول أيام عيد الفطر، بحضور جميع أبطال "كازابلانكا".

وحضر نجم العمل أمير كرارة، متأخرا بسبب ارتباك تحديد يوم وقفة عيد الفطر حيث انصرف الجميع عقب انتهاء العرض مباشرة لتناول السحور في الدقائق قبل الأخيرة من مدفع الإمساك.

ويترقب الجمهور هذا العمل الذي يعد من الأفلام الأضخم إنتاجيا في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم التركي "هالت إرجنتش" بطل المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، والذي يشارك للمرة الأولى في فيلم عربي.

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"كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي، ووليد منصور، و"الطاهر ميديا برودكشن" وإخراج بيتر ميمي

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