مايا دياب تخطف الأنظار في أغنية مع زياد برجي

تألقت الفنانة مايا دياب في أغنية جديدة مع النجم زياد برجي بعنوان "خسرنا بعض"، وصوّرت معه فيديو كليب بمشاهد عفوية وملابس كاجوال.

وخطفت النجمة اللبنانية الانظار في مشاهد الكليب بفستان أسود أنيق ومن بعدها بملابس كاجوال عبارة عن هوت شورت جينز وتيشرت، وسادت أجواء من الرومنسية والحب بين النجمين.

وكانت دياب اعلنت عن تسجيل اغنيتها الجديدة قبل ان تفاجئ الجميع بانزال الاغنية مع النجم زياد برجي، الذي قام بتلحين الاغنية، لافتة الى انه طلب منها مشاركتها في الاغنية لتكون ديو جديد يضاف الى اعمالها الفنية بعد اعادة تسجيلها لاغنية النجم المصري "نور العين" مع النجم مساري.

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