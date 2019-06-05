شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعو جمهوره لحضور حفلته فى دار الأوبرا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم الكبير تامر حسنى، جمهوره، لحضور حفلته القادمة فى دار الأوبرا بمدينة دبى الإماراتية، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى منذ قليل. وحرص حسنى فى مقطع الفيديو الذى نشره، على تهنئة جمهوره بعيد الفطر المبارك قائلا : انا لسه حالا واصل دبى، ومستنيكم فى حفلة بكرة ان شاء الله، فى أوبرا دبي علشان نحتفل مع بعض".

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