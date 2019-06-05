شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. عزاء الفنان الراحل محمد نجم بمسجد عمر مكرم فى التحرير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى، لـ"الخليج 365" أن عزاء الفنان القدير محمد نجم يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم فى التحرير، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حيث سيتواجد جميع أعضاء النقابة لتلقى العزاء بجانب زوجته وشقيقها الفنان عمرو عبد الجليل.
وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، وذلك عقب صلاة العصرعلى الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين.
يشار إلى أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. عزاء الفنان الراحل محمد نجم بمسجد عمر مكرم فى التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.