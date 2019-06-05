شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. عزاء الفنان الراحل محمد نجم بمسجد عمر مكرم فى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكى، لـ"الخليج 365" أن عزاء الفنان القدير محمد نجم يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم فى التحرير، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حيث سيتواجد جميع أعضاء النقابة لتلقى العزاء بجانب زوجته وشقيقها الفنان عمرو عبد الجليل.

وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، وذلك عقب صلاة العصرعلى الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين.

يشار إلى أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.