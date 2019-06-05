فاليري أبو شقرا تعقد خطوبتها رسميًا

متابعة بتجــــــــــرد: عقدت ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا خطوبتها بشكل رسمي على الشاب زياد عمار أمس الثلاثاء. وقد شاركت فاليري مع محبيها صوراً عبر خاصية الـstory تظهر يدي الثنائي مع المحابس. فيما نشر محبوها صوراً أخرى للمراسم، حيث ظهرت الملكة السابقة وهي ترتدي محبس الخطوبة مع خطيبها رجل الأعمال اللبناني بمباركة كاهن.

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