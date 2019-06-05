وداعا محمد نجم.. ونقابة المهن التمثيلية المصرية تنعيه

متابعة بتجـــــــــرد: نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثل الكوميدي محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض. وكان الراحل محمد نجم قد أمضى أيامه الأخيرة في العناية المركزة إثر جلطة دماغية أُصيب بها وأفقدته وعيه وما أن إستفاق حتى ارتفعت درجة حرارته وفقد وعيه حتى فارق الحياة.

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