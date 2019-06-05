انفجار في موقع تصوير فيلم “جيمس بوند”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الحساب الرسمي لشخصية “جيمس بوند” عبر موقع “تويتر” خبرًا عن إنفجار حصل داخل موقع تصوير الفيلم بنسخته ال 25.
وجاء في التغريدة: “أثناء تصوير مشهد إنفجار تحت السيطرة من الفيلم اليوم في استديوهات pinewood، وصل الضرر إلى خارج موقع التصوير، لم يُصب أحد بأذى إلا أحد أفراد فريق العمل الذي كان متواجداً في الخارج”.
يُذكر أنّ الممثل جيمس بوند يصوّر فيلم “بوند 25” من ضمن سلسلة أفلامه إلى جانب الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك.
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