رسالة بيرين سات لزوجها تثير التساؤلات من جديد حول طلاقهما

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة التركية بيرين سات صورة تجمعها مع زوجها الفنان دوغلو هنّأته فيها بمناسبة يوم ميلاده برسالة مؤثرة بعد إشاعات طلاقهما.
بيرين قالت: “ذات ليلة قلت على الأغلب أنا وجدت صديقي في اللعب، نظرت إلي وعيناك تلمعان. استيقظتُ ليلًا على صوت أغنية جديدة، وأنا انفتنت. أنهينا تلك الأغنية سويًا، أصبحنا نحن أغنية حب”.
وتابعت: “أصبحنا أصدقاء روح بتقبيل جروح بعضنا. بفضل طاقة الحب التي نشرناها تسببنا في تغيير المناخ من حولنا، وكم استمتعنا معًا، ثم في لحظة ما أنت فقدت براءتك، وأنا فقدت صديقي ورفيق دربي”.
وعن طلاقهما قالت بيرين: “يقولون باستمرار متى ستتطلّقون، ولا أحد يتساءل ابدًا عن المشاعر الأخرى مثل الثقة، التواصل، المسامحة، والتخلي”
وأضافت: “الطلاق هو أسهل جزئية في الأمر، أساسًا أنا مع الطرف الأقل نسبيًا حماس للزواج. بالنسبة لي الأساس دائمًا هو الحب. لا أعرف مفهوم الحب لدى الناس، هل هو الكبر على وسادة واحدة أم الموت معًا”.
ثم قالت: “أنا وأنت وجيتار أبيك سويًأ على السرير، عشنا سنوات من الحياة عندما توقف الوقت الذي لا نهاية له”.
وختمت قائلة: “شكراً لك لأنّك شاركتني هذه الرومانسية الغير عصرية. بالطبع أنت ستكتب أغاني جديدة. الآن لا يوجد بداخلي لا غضب ولا اصغر ندم. استحقيت كل قطرة نزلت من دموعي. لحسن الحظ أنك ولدت، ولحسن الحظ أني وقعت في حبك”.
رسالة بيرين لم تمر مرور الكرام عند الجمهور الذي اعتبرها البعض رسالة وداعيّة لزوجها وأنّ طلاقهما تم بالفعل، بينما أبدى البعض الآخر إعجابه بها وتأثره بكلامها.
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“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseyler
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“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseylerView this post on Instagram
“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseylerView this post on Instagram
“Ben oyun arkadasimi buldum galiba” dedim bir aksam, gozlerin parlayarak baktin. Gece gitar sesiyle uyandim; bir sarkiya baslamistin, buyulendim. Biz o sarkiyi beraber bitirirken, ask sarkisi olduk. Birbirimizin yaralarini öptükce can arkadasi olduk. Yaydigimiz ask enerjisiyle cevremizde iklim degisikligine sebep olduk ve beraber ne eglendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadasimi, yol arkadasimi... Bir yerlerin kapisinda el ele cekilmis naylon fotograflarimizi ask sananlar icin bunlar, arkadaslarimizin gozunden hesapsizca biz iste. Ne zaman bosanacaksiniz diyorlar surekli; guvenmek, baglanmak, bagislamak, vazgecmek butun bu agir duygusal sureci hic merak eden yok. Bosanmak isin en kolay kismi, ben evlenmeye de gorece az hevesli taraftim zaten. Benim icin esas olan hep askti, asktir! Bir yastikta kocamak mi, beraber ölmek mi insanlarin bir aski basarmaktan anladigi bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba’nin gitari bir yatagin icinde; sonsuz zamanin durakladigi, ömrün tamamlandigi yüz yillar yasadik. Bu demode romantizmde ortagim oldugun icin tesekkur ederim. Sen tabi ki yeni sarkilar yazacaksin. Artik icimde ne ofke, ne en ufak bir pismanlik; her damla gozyasima ziyadesiyle degdin. Iyi ki dogdun da, sana asik oldum 💚 #happybirthdayKen #nomatterwhatilovedtoloveyou #askaturluseyler
A post shared by BErEn Saat (@berenn_saat) on May 31, 2019 at 2:07am PDT
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