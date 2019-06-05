بعد نجاحه في رمضان 2019.. ما مصير مسلسل “زي الشمس”؟

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الجمهور سيكون على موعد مع جزءٍ ثانٍ لمسلسل “زي الشمس” الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان 2019.

ونفى المنتج المصري محمد مشيش كل الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول قيام الجهات المسؤولة عن المسلسل بحذف مشاهد هامة منه، وأشار إلى أن هناك نيّة جادة لتقديم جزء جديد من العمل فكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بالنسبة لمسلسل زي الشمس ملوش صفحات رسميه على السوشيال ميديا ومفيش حاجة من اللي ذكرت مظبوطة ومفيش مشاهد محذوفة”.

وتابع: “ونهاية الأحداث هي بداية لأحداث الجزء الثاني من العمل مثلما شوقنا الجمهور بالجزء الأول هناك نية جادة لتقديم جزء ثاني خاصة وأن الأحداث تسمح بذلك… رمضان 2020 انشالله”.

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور وسوسن بدر ومن تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.