الإسباني خوليو إجليسياس: الغناء لنصف قرن "معجزة"

قال المغني خوليو إجليسياس،إنه لا يزال قادراً على مواصلة مشوار 50 عاماً من الفن، وهو ما يعده "معجزة في حياته".

واستهل المغني الإسباني البالغ من العمر 75 عاماً، جولته الأوروبية بمناسبة مرور 50 عاماً على مشواره الفني في أنتويرب ببلجيكا، الأحد، بتسلم جائزة جرامي لإنجاز العمر التي تضاف إلى جوائز عديدة حصل عليها.

وقبل أعوام طويلة من ظهور المغني البورتريكي ريكي مارتن، وانتشار أغنية (ديسباسيتو) عام 2017، كان إجليسياس هو الأشهر في حقبة الثمانينيات، وتربع على عرش الأفضل مبيعاً بين فناني اللاتينية على الإطلاق برصيد تجاوز 300 مليون أسطوانة صدرت بأربع عشرة لغة.

وقال إجليسياس في مقابلة إنه محظوظ لإنجازه هذا المشوار الطويل، وبدد المخاوف التي أثيرت في الصحافة الإسبانية مؤخراً بشأن صحته.

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وتحول إجليسياس إلى الغناء بعد حادث سيارة في 1963، قضى على مستقبله كلاعب كرة قدم واعد، وقال: "في عمر 75 لا أستطيع بالطبع لعب كرة القدم. لا أستطيع الركض لكني في حالة ممتازة".

وأضاف: "لا يزال لدي الشغف في قلبي. إذا لم أغنِ لا ينبض قلبي بقوة.. 50 عاماً على الدرب، أقدم فني من الصين إلى فنلندا، إنها معجزة".

وبعد كل هذه السنوات قال إجليسياس إنه لا يزال يستمد حماسه من تواجده مع الجمهور، وأضاف: "الإحساس كما هو. تغمض عينيك وتقف على المسرح وتستمد الدفء من الناس".

وأضاف: "أنا فنان أدين بالامتنان للجمهور 1000%. سأظل ملك الناس حتى أموت".

وبعد عروضه الأوروبية في يونيو/حزيران، سيعود إجليسياس إلى الولايات المتحدة لتقديم حفلات في سبتمبر/أيلول وما بعده.