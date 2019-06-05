ريال مدريد يدفع مبابي لطلب الرحيل عن سان جيرمان

طلب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الرحيل عن النادي الباريسي حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن مبابي طلب من باريس سان جيرمان السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لبدء تجربة جديدة في نادٍ آخر.

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وأشار البرنامج إلى ذلك الطلب يأتي وسط رغبة ريال مدريد الإسباني لضم الدولي الفرنسي وإعجاب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بقدراته.

وكان مبابي قد ألمح لرحيله عن النادي الباريسي، حيث أكد في تصريحات سابقة أنه يجب عليه تحمل المزيد من المسؤولية سواء في سان جيرمان أو أي نادٍ آخر.

ويمتد عقد مبابي (20 عاما) مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2023، وتبلغ قيمته التسويقية 200 مليون يورو.

وشارك مبابي في 43 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، حيث سجل 39 هدفا وصنع 17 آخرين.