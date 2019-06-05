من المقصود بمشهد إنتحار "مروان" في "مسافة أمان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "مسافة أمان"؛ صدم المتابعون بمشهد انتحار شخصية تدعى "مروان"، والذي يؤدي دوره الفنان السّوري إيهاب شعبان، وهو شاب يعاني من إشكالات عائلية، يضطر للاعتراف بالهزائم والخيبات والانكسارات التي أصابته كما الكثير من الشباب، خاصة ممن يعمل في الفن والثقافة.

فيما بعد، أعلنت كاتبة العمل إيمان السّعيد، أن مصدر إلهام مشهد الإنتحار هو الراقص السّوري- الفلسطيني حسن رابح، الذي كان قد انتحر في عام 2016، من سطح المبنى الذي يقطنه في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب ظروف صعبة عاشها كلاجئ، في ظل سكوت العالم والمجتمع المدني.

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ونشرت السّعيد عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام": "حسن رابح الراقص الفلسطيني السّوري يللي انتحر في بيروت.. هو مصدر إلهام شخصية مروان في مسافة أمان"، وتابعت: "شبابنا والحلم المهزوم بالحرية.. بقيلنا خيار حرية الموت".

ومسلسل "مسافة أمان" يتناول مجموعة من القصص والقضايا المتناثرة في العاصمة السّورية دمشق، ومعظمها مشتركة في المناخ العاطفي البائس بعد الحرب.