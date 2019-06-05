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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة الأمريكية جينيفر لورانس والممثل البريطاني نيكولاس هولت سويًا خلال العرض الأول لفيلم X-Men: Dark Phoenix في لوس أنجلوس.
واستمتع الثنائي سويًا، كما أظهرت اللقطات وهما يتحدثان ويضحكان، وأكدا للنجوم الذين حضروا العرض أنهما كانا مسرورين للم شملهما، بعد انفصال 5 سنوات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وارتدت جينيفر البالغة من العمر 28 عامًا، فستانًا حريريًا أسود اللون، مفتوح الصدر وزينت عنقها بقلادة من الفضة المتلألئة، فيما ارتدى نيكولاس 29 عامًا بذلة زرقاء تحتها قميص فاقع اللون.
والتقى نيكولاس وجنيفر للمرة الأولى في فيلم X-Men: First Class لعام 2011، وبدآ في التعارف ذلك العام قبل انفصالهما في عام 2014.
وحاول الثنائي الحفاظ على علاقتهما، إلا أن انشغالهما عن بعضهما بسبب ضيق الوقت تسبب في قتل مشاعرهما ومن ثم الانفصال.
وكانت جنيفر لورانس قد صرّحت من قبل: "لازلنا في أوّل عمرنا، ويمكننا الآن على الأقلّ أن نخرج وأن يكون لكلّ واحد منّا حياته الخاصّة".
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لورانس تلتقي حبيبها نيكولاس هولت بعد 5 سنوات من الانفصال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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