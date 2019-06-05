نيشان يثير ضجة بصورة من منزل وائل كفوري

بيروت - لايف ستايل
استطاع الاعلامي اللبناني نيشان، أن يحدث ضجة كبيرة بين متابعيه على تطبيق "إنستغرام"، بسبب صورة نشرها من منزل النجم وائل كفوري في منطقة زحلة اللبنانية.
ويظهر في الصورة مدخل منزل النجم اللبناني مغطى بكمية كبيرة من ورد الياسمين الابيض الجميل، وبدا كعروس ببدلتها البيضاء، الامر الذي نال اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين طلبوا المزيد من الصور من منزل النجم اللبناني الجميل، لا سيما وانه يحرص دائما على ابقاء حياته الشخصية بعيدة عن وسائل الاعلام والسوشيال ميديا.
اثارت الصورة الجميلة لنيشان ضجة كبيرة بين محبي كفوري الذين اثنوا على حبه للطبيعة وترتيبه وتصرفاته التي تؤكد انه ابن ضيعة ويحافظ على كل الموروثات بطريقة مميزة.
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