دنيا بطمة تتغزّل في نفسها وتهاجم "الحاقدين"

الرباط - لايف ستايل
حرصت الفنانة دنيا بطمة على رد اعتبارها بالتغزل بصورها وتوجيه رسائل مُبطنة ضد من اسمتهم "الحاقدين" وذلك بعد التعليقات الساخرة التي تعرضت لها بسبب العمليات التجميلية المتتالية التي تخضع لها في الفترة السابقة.
وشاركت بطمة على تطبيق "إنستغرام" بصور بفستان كاجوال متوسط الطول باللون الاسود ومزين بالورو الحمراء الكبيرة، وعلقت على مقطع قصير ظهرت فيه وهي ترفع قبعة عن رأسها وتغزلت بنفسها بالقول "ارفع لك القبعة يا أنا".
ونشرت صورًا من نفس المكان، ووجهت من خلالها رسائل قالت فيها "اصبر على كيد الحقود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله"، وكذلك كتبت "اثنان يهتمون بأدق تفاصيلك، شديد الحب وشديد الحقد".
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع تعليقاتها، مؤكدين انها تكتبها للرد على منتقديها بسبب تغيير ملامحها وشكل وجهها بشكل كامل، وباتت تشبه غيرها من النجمات، الامر الذي اعتبره البعض بالمزعج.
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