كارمن سليمان ونسمة محجوب نجمتا مهرجان الأوبرا الصيفي

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""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت إدارة دار الأوبرا المصرية للإعلان عن تفاصيل المهرجان الصيفي الذي تقيمه بمقرها الرئيسي بالقاهرة كأحد الأنشطة الرئيسية التي يجري تنظيمها سنوياً.

ويشهد المهرجان الذي يستمر لمدة 8 ليالي عدة حفلات غنائية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات في مقدمتهم كارمن سليمان ونسمة محجوب حيث ينطلق المهرجان يوم 12 يونيو بحفلة لفريق مسار اجباري، بينما يقام في اليوم التالي حفل الفنان علي الحجار، أما يوم الجمعة 14 يونيو فسيكون موعد الحفل مع الفنان تامر عاشور وفرقته الموسيقية، علماً أنه سيُغنّي اليوم التالي مع فريق وسط البلد.

وتقدّم فرقة تكسير شرقي حفلها يوم 16 يونيو بينما يُطل الفنان هشام خرما في اليوم التالي، وتُحيي كارمن سليمان حفلها يوم الثلاثاء 18 يونيو فيما سيُحيي محمد الشرنوبي حفله في اليوم التالي وسيكون الختام يوم 20 يونيو مع حفل نسمة محجوب، علماً بأن جميع الحفلات ستُقام على المسرح المكشوف.