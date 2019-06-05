شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامات بسرقته من Breaking Bad.. "ولد الغلابة" ينحت النهاية من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتفى المسلسل المصرى "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، بسرقة ونحت احداثه من المسلسل الأجنبى الشهير Breaking Bad، طوال حلقات عرضه، والتى نوهت عنها الصحافة العالمية الفترة الماضية بعد انتشار المشاهد المنحوتة بالنص من المسلسل الأمريكي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وجاء مشهد النهاية بعملية سرقة آخرى من مسلسل GOT.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ولد الغلابة" التى عرضت أمس عبر شاشات التلفزيون، نهاية صادمة للمتابعين، بعد نحت مشهد النهاية فى المسلسل من العمل الدرامى الأشهر فى تاريخ التلفزيون Game of thrones، والذى جاء بقتل أحمد السقا بطل المسلسل لحبيبته "مى عمر" وهو نفس المشهد فى نهاية GOT، بعد قتل جون سنو لحبيبته دينيريس تايجريان.

وسرعان ما انتشرت الكوميكس الساخرة عبر منصات السوشيال ميديا، على النهاية التى جاءت صدمة للكثيرين بعد النحت الغير مسبوق فى الدراما المصرية.

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وسلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الضوء على الانتقادات الموجهة لمسلسل "ولد الغلابة"، بسبب اقتباسه من المسلسل الأمريكى الشهير Breaking Bad، أمس، واقتبست بعض المشاهد التى جاءت بالنص فى المسلسل المصرى من المسلسل الأمريكى.



تعليق صحيفة الاندبينديت

واستشهدت الصحيفة بتغريدة متابع مصرى كتب: "إنهم حتى لم يعملوا على سكربت جديد.

بعض العبارات تم ترجمتها حرفيا"؛ كما رصدت الصحيفة تشابهات أخرى مثل الإصابات التى أصيب بها بطلى المسلسلين، مضيفة أن أى شخص شاهد المسلسل الأمريكى يمكنه التعرف بسهولة على ما تم نقله فى نظيره المصرى.