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شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى ينعى الراحل محمد نجم: شكرا لك ادخلت البهجة فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الناقد الفنى طارق الشناوى، الفنان الكبير محمد نجم، والذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 75 عاما، حيث أشاد بالمسرح الذى قدمه خلال مسيرته الفنية.
وقال الشناوى "محمد نجم تمكن بمسرحه في حي الدقي أن يقف موازيا لنجوم الكوميديا عادل امام وسمير غانم ومحمد صبحي. حقق ايرادات صخمة معتمدا فقط على قدرات محمد نجم في الارتجال. يستحق ونحن نودعه ان نقول له شكرا لك ادخلت البهجة والضحكة الصافية لقلوبنا حتي لو انتقدنا منهج الارتجال. رغم أنه ايضا يصنف علميا بأنه مسرح"
طارق الشناوى على فيس بوك
كان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.
يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.
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