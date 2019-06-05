شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة دعسوقة تبدأ انطلاقة حفلات الصيف من جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة دعسوقة لبدء انطلاقتها الغنائية فى موسم الصيف من القاهرة، عبر حفلة جماهيرية تطل خلالها على أحد مسارح جاردن سيتى، فى تمام التاسعة مساء الاثنين المقبل.

وانطلقت شهرة الدعسوقة فيما مضى من الساوند كلاود، عبر أول أغانيها "هعمل الصح واشرب حشيش"، ومن بعدها كوّنت "لوكا" المغنية فكرة باند متكامل يضم موسيقيين جيتار وكيبورد ودرامز، وتتكل على ستايل موسيقى يجمع بين الفولك والسوينج، ومن أبرز أعمالها "لو كل الناس" من كلمات الراحل حسين الإمام، ورائعة صلاح جاهين "النور ملو الشوارع ومليون راديو والع"، وتضم الموسيقيين خالد الدمرداش ومايكل يحيى وعمرو إسماعيل.