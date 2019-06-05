شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البوستر الدعائى الأول لفيلم "ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سينرجى" عن البوستر الدعائى الأول لفيلم "ولاد رزق" – عودة أسود الأرض، بطولة النجوم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الضحى المبارك، وتصدر الرباعى البوستر الأول قبل طرح البوسترات الرسمية خلال الفترة المقبلة .

"ولاد رزق – عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل واياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويعرض حاليا لبطل العمل أحمد عز فيلمه الجديد "الممر" ضمن سباق عيد الفطر، ويشارك فى بطولته أحمد رزق، هند صبرى، محمد جمعة، محمد فراج، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة .