شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صحصاح لـ DMC: الدراما كانت مهددة بالانهيار لمغالاة النجوم فى أجورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير موقع عين، إن ما حدث فى موسم رمضان المنقضى، يعد خطوة إيجابية لمواجهة شبح المغالاة فى أجور نجوم الصف الأول، خاصة بعدما أصبح العائد الإعلانى للعديد من الفضائيات أقل من التكلفة الإنتاجية للمسلسلات المعروضة، وهو ماكان يهدد بأزمة حقيقية.

وأضاف "صحصاح"، خلال لقائه فى برنامج "8 الصبح"، مع المذيعة آية جمال، والمذاع على شاشة DMC، إن هناك العديد من شركات الإنتاج توقفت عن نشاطها لعدم قدرتها على مواكبة أجور النجوم غير المبررة، والعشوائية فى الإنتاج، موضحا أن ماحدث فى موسم رمضان المنقضى، يعد خطوة إيجابية لإعادة مسار الدراما إلى طريقها الصحيح وإن كانت هناك بعض السلبيات الطفيفة.