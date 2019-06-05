شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشاهد بالسينما المصرية رصدت فرحة المصريين واحتفالاتهم بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر فرحة العيد من الأشياء التلقائية الجميلة التي يعبر يعبر عنها المصريون عند حلول هذه المناسبة ، فلدى الشعب المصرى طقوس خاصة وعادات وتقاليد فى هذا العيد، منها صنع كعك العيد، ووتناول أطعمة معينة كالفسيخ والرنجة، وأغانى العيد التى تنطلق من كل مكان مثل المقاهى والمحلات، وأيضا الخروج فى الحدائق والمتنزهات العامة فى الهواء الطلق وشراء وارتداء الملابس الجديدة، وهى المظاهر التى جسدتها السينما المصرية فى العديد من أفلامها الشهيرة، ونرصد منها ..

1 – فيلم عسل اسود 2010 : بطولة أحمد حلمى، وإدوارد، وإنعام سالوسة ، وايمى سمير غانم، وطارق الأمير تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعى، ويعبر الفيلم عن حال وعادات وتقاليد المصريين في المناسبات، حيث شملت مشاهد الفيلم مشاهد شهر رمضان وموائد الرحمن مروراً بعيد الفطر المبارك وصنع كعك العيد، وتناول الرنجة والفسيخ ايضاً، وتبادل العيدية الورقية، ليذكر فيلم عسل أسود جميع مشاهديه بضرورة الانتماء الى الوطن والعادات والتقاليد المصرية .

2 – فيلم تيمور وشفيقة 2007 : بطولة أحمد السقا ، ومنى زكى، ورجاء الجداوى، وهالة فاخر وسيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج خالد مرعى، ويرصد هذا الفيلم فرحة العيد من خلال عدة مشاهد، مثل هدية تيمور لشفيقة بمناسبة عيد ميلادها وعيد الفطر، وهى "عروسة"، والفيلم يدور حول قصة حب اسطورية بين " تيمور " ، و " شفيقة " ، التي يوافق يوم ميلادها بيوم عيد الفطر من كل عام ، ليحضر لها حبيبها هدية يوم ميلادها ويتناولون كعك العيد سوياً ، ويجسد هذا الفيلم فرحة عيد الفطر .

3 – فيلم أعز الحبايب 1961 : بطولة شكرى سرحان، وسعاد حسنى، وأمينة رزق، وزكى رستم، ونور الدمرداش، شريفة ماهر ، وتأليف هنرى بركات، وإخراج يوسف معلوف. ويأتى فى المشاهد الأولى بالفيلم احتفال الأب والأم بالعيد مع أبنائهم عند شراء الأب ملابس جديدة لأولادهم وإعطائهم العيدية الورقية الجديدة، وارتداء الأطفال للملابس الجديدة والخروج للتنزه، ليجسد فيلم أعز الحبايب حياة الأسرة المصرية البسيطة وتضحيات الأم.

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